La Grande maison d’édition Labor & Fides, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

La Grande maison d’édition Labor & Fides Mercredi 8 juillet, 09h00 Autre lieu

Tarif : CHF 2 .– (L’intégralité des bénéfices sera dévolue au soutien du livre).

Gratuité : AVS/AI, chômeur·ses, moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Grand Juillet initie une rencontre avec une maison d’édition afin de comprendre son fonctionnement et en découvrir le métier.

Cette année, c’est Labor & Fides qui ouvre ses portes et vous accueille dans ses bureaux.

Moment animé par la théologienne, autrice et directrice de la maison : Marion Muller-Colard, autour d’un bon café.

Labor & Fides

Labor et Fides est une maison d’édition genevoise fondée en 1924 avec une vocation protestante et humaniste. Depuis 1992, fidèle à son enracinement, elle élargit son public en offrant une formidable caisse de résonance aux questions fondamentales de notre époque.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/conferences/la-grande-maison-dedition/9eb91d6b-432a-4d14-864b-54ced43deff5/events/393197 »}] [{« link »: « http://www.grandjuillet.ch »}]

La Grande maison d’édition Labor & Fides le mercredi 08 juillet, de 09h00 à 12h00, à Labor & Fides

Julie Schneider