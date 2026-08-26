La grande quête du Chatvalier Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

La grande quête du Chatvalier

Du vendredi 11 au samedi 12 décembre 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:30:00

Date(s) :

2026-12-11

Le Comptoir des Arts présente La grande quête du Chatvalier, spectacle de clown tout public (accessible aux enfants à partir de 7 ans).Enfants

Torine a très envie de vous raconter La grande quête du Chatvalier, une histoire médiévalesque encore jamais entendue !



Alors que tout se passe comme prévu, son partenaire de toujours, Vendetta, censé jouer le chatvalier, décide aujourd’hui de faire des siennes. Il refuse de sortir, fait la gueule, reste immobile… Torine va tenter tant bien que mal de faire vivre ce spectacle malgré les réticences Vendetta.







Des décors en cartons, une histoire épique, l’attaque du grand Yorkshire Le Sanguinaire, des chansons à tirer les larmes, bref, Torine va mettre toute son énergie en œuvre pour vous faire vivre une aventure extraordinaire.





Mais derrière la grande histoire se dévoilent des vérités plus intimes et universelles. Sans le savoir ni le vouloir, Torine se raconte, évoque sa relation à son partenaire Vendetta, son envie de bien faire, sa douceur et sa propre solitude.



Durée 1h





Le Comptoir des Arts présente un spectacle de clown, tout public (accessible aux enfants à partir de 7 ans).



Conçu, mis en scène et interprété par Théo Gorin

Regard extérieur : Garance Delaunay Noémie Roihl

Costume : Marie-Thérèse Gorin

Distribution Théo Gorin .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

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English :

Le Comptoir des Arts presents *La grande quête du Chatvalier*, a clown show for all ages (suitable for children ages 7 and up).

L’événement La grande quête du Chatvalier Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille