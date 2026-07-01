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AGENDA · Montiers-sur-Saulx

La Grande Récré de l’Abbaye Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

samedi 25 juillet 2026 · Abbaye d'Ecurey · Montiers-sur-Saulx

La Grande Récré de l’Abbaye Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Abbaye d'Ecurey
Adresse
1 Rue de l'Abbaye
Ville
55290 Montiers-sur-Saulx
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Montiers-sur-Saulx

La Grande Récré de l’Abbaye

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

NOUVEAU A L’ABBAYE D’ECUREY La Grande Récré de l’Abbaye

Nombreuses animations et activités gratuites pour tous !
Jeux pour enfants, maquillage & tattoo, châteaux gonflables,
Promenades en poney, chasse au trésor, ateliers, etc.
Ciné plein air à 21h La Petite Bande (comédie 2022)

Buvette et restauration sur place en continu.Enfants
0  .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40  abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NEW AT ECUREY ABBEY: The Abbey’s Big Rec

Lots of free entertainment and activities for everyone!
Games for kids, face painting & temporary tattoos, bouncy castles,
pony rides, treasure hunts, workshops, and more.
Open-air movie at 9:00 p.m.: *La Petite Bande* (comedy 2022)

Refreshments and food available on-site throughout the event.

L’événement La Grande Récré de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE

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