La Grande Récré de l’Abbaye Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Informations pratiques

Montiers-sur-Saulx

La Grande Récré de l’Abbaye

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

NOUVEAU A L’ABBAYE D’ECUREY La Grande Récré de l’Abbaye

Nombreuses animations et activités gratuites pour tous !

Jeux pour enfants, maquillage & tattoo, châteaux gonflables,

Promenades en poney, chasse au trésor, ateliers, etc.

Ciné plein air à 21h La Petite Bande (comédie 2022)

Buvette et restauration sur place en continu.Enfants

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

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English :

NEW AT ECUREY ABBEY: The Abbey’s Big Rec

Lots of free entertainment and activities for everyone!

Games for kids, face painting & temporary tattoos, bouncy castles,

pony rides, treasure hunts, workshops, and more.

Open-air movie at 9:00 p.m.: *La Petite Bande* (comedy 2022)

Refreshments and food available on-site throughout the event.

L’événement La Grande Récré de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE