La Grande Récré de l’Abbaye Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx
samedi 25 juillet 2026 · Abbaye d'Ecurey · Montiers-sur-Saulx
Informations pratiques
Montiers-sur-Saulx
La Grande Récré de l’Abbaye
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
NOUVEAU A L’ABBAYE D’ECUREY La Grande Récré de l’Abbaye
Nombreuses animations et activités gratuites pour tous !
Jeux pour enfants, maquillage & tattoo, châteaux gonflables,
Promenades en poney, chasse au trésor, ateliers, etc.
Ciné plein air à 21h La Petite Bande (comédie 2022)
Buvette et restauration sur place en continu.Enfants
0 .
Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40 abbayedecurey@portesdemeuse.fr
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English :
NEW AT ECUREY ABBEY: The Abbey’s Big Rec
Lots of free entertainment and activities for everyone!
Games for kids, face painting & temporary tattoos, bouncy castles,
pony rides, treasure hunts, workshops, and more.
Open-air movie at 9:00 p.m.: *La Petite Bande* (comedy 2022)
Refreshments and food available on-site throughout the event.
L’événement La Grande Récré de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-07-07 par OT SUD MEUSE