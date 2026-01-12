La Grande Roue Valence
La Grande Roue Valence dimanche 15 novembre 2026.
La Grande Roue
Fontaine Monumentale Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit 3 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-11-15
Découvrez notre grande roue, une attraction spectaculaire offrant une vue imprenable sur la ville ! Perchée à 35 mètres de hauteur, elle vous promet une expérience inoubliable et un moment de détente unique. Montez à bord et laissez-vous émerveiller !
.
Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
English :
Discover our Ferris wheel, a spectacular attraction offering a breathtaking view of the city! Perched 35 meters high, it promises an unforgettable experience and a unique moment of relaxation. Climb aboard and let yourself be amazed!
L’événement La Grande Roue Valence a été mis à jour le 2026-01-10 par Valence Romans Tourisme