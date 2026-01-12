La Grande Roue Valence

La Grande Roue

Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit 3 ans

Début : 2026-11-15

fin : 2026-01-11

2026-11-15

Découvrez notre grande roue, une attraction spectaculaire offrant une vue imprenable sur la ville ! Perchée à 35 mètres de hauteur, elle vous promet une expérience inoubliable et un moment de détente unique. Montez à bord et laissez-vous émerveiller !

Fontaine Monumentale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

English :

Discover our Ferris wheel, a spectacular attraction offering a breathtaking view of the city! Perched 35 meters high, it promises an unforgettable experience and a unique moment of relaxation. Climb aboard and let yourself be amazed!

