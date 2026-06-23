La grande scène #2 Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

La grande scène #2

Jeudi 15 octobre 2026 à partir de 20h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Prenant place chaque année dans un lieu différent, La Grande Scène est un événement phare pour découvrir les jeunes écritures chorégraphiques d’aujourd’hui.

Portée par le réseau des Petites Scènes Ouvertes, elle rassemble artistes, professionnel·les et publics autour de créations émergentes. Cette saison, LE ZEF est heureux d’accueillir deux soirées ouvertes au public ainsi que des rencontres professionnelles, offrant un espace privilégié de découverte, d’échanges et de partage.



On va s’aimer Pauline Bigot et Steven Hervouet

Extrait de 20 minutes

Ce duo met en jeu l’amour son existence, ses formes et ce désir ancien de devenir un . Être à deux, faire corps ensemble par amour ou pour conjurer la solitude ?

Né du croisement entre la danse de couple sur glace et Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, le duo se construit à partir d’un travail de dissection figures littéraires et figures chorégraphiques se répondent dans une même écriture, celle du sentiment amoureux chez Barthes et celle des mouvements propres à la discipline sportive…

Le sol glissant façonne une physicalité fluide, faite d’interdépendances, de fusion et de détachement. La glisse, le plaisir et l’accélération des battements du cœur dialoguent avec une musique oscillant entre tension et relâchement, joie et nostalgie, pour évoquer un magnétisme aussi irrésistible qu’insaisissable. Le duo devient alors un espace de célébration, d’aveux et de nouvelles façons d’aimer.





elle brûle Suzanne Henry

Intégrale de 30 minutes

Avec elle brûle, Suzanne Henry se met au travail d’un héritage celui des techniques apprises, des formes assimilées, des gestes accumulés et incorporés au fil du temps. Après des années d’apprentissage et de confrontation à différentes écritures chorégraphiques, elle explore ce legs artistique et la place qu’il occupe dans son propre corps. Plutôt que de se dégager de cet héritage, Suzanne Henry choisit de le pousser jusqu’à ses limites…

Dans ce processus de réappropriation, le corps révèle des mémoires traumatiques, le geste se dresse, insiste, et traverse la douleur de l’effort. Pensée comme une mise à l’épreuve, la chorégraphie pousse jusqu’aux retranchements, expose l’épuisement et maintient le corps au bord de la rupture. Traversée par des récits d’autres femmes, la pièce dépasse l’expérience individuelle pour s’ouvrir à une dimension collective. La danse agit ici comme un révélateur ce qui brûle à l’intérieur se convertit en énergie motrice, jusqu’à devenir force d’affirmation.





HIDDEN Sarah Cerneaux

Intégrale (28 minutes)

S’appuyant sur la notion du corps en tant que site où sont préservées les traces de son histoire, trois femmes cherchent à déconstruire ce que leur environnement a gravé en elles ; l’idée que pour s’en sortir, elles doivent devenir ce qu’on appelle à la cité, des bonhommes .

Entre désir d’être soi et nécessité d’adaptation, se construire au féminin relate des stratégies de protection comme de singularisation. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Held each year at a different venue, La Grande Scène is a flagship event for discovering today’s emerging choreographers.

L’événement La grande scène #2 Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille