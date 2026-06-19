Trégastel

La Grande Soirée du 14 Juillet

Plage du Coz-Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Préparez-vous pour une soirée inoubliable à Trégastel !

Le 14 juillet, venez célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive avec un programme exceptionnel et en direct à la radio

– 19h30: blind-test géant, testez vos connaissances musicales dans la bonne humeur et repartez avec des cadeaux!

– 21h: soirée karaoké sur écran géant, que vous chantiez juste ou pas, l’important c’est de participer !

– 23h: feu d’artifice, un spectacle magique pour émerveiller petits et grands.

– 23h30: DJ Set en fin de soirée, piste de danse à ciel ouvert, pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

En direct à la radio Millenium.

Restauration sur place Ambiance familiale.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, pour partager un moment festif et chaleureux organisé par votre radio Millenium ! .

Plage du Coz-Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 39 58

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English :

L’événement La Grande Soirée du 14 Juillet Trégastel a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose