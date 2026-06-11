La grande tablée du château Picquigny

Picquigny

La grande tablée du château

Chemin de Fourdrinoy Picquigny Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Repas organisé au château le 29 août prochain, dans un cadre médiéval, festif et ouvert à tous.

Au programme jeux médiévaux, rires, bonne humeur et un bon repas partagé tous ensemble. La soirée sera animée en musique et ponctuée de déambulations de la troupe des bœufs attelés.

Les portes ouvriront à 18h et une buvette sera proposée sur place.

Menu proposé par notre traiteur/membre de l’association

Entrées:

– Terrine de campagne ou

– Terrine de poissons

Plats:

– Cochon à la broche, pommes de terre cuites dans leur jus et compotée d’oignons et de poivrons

– Poisson accompagné de riz et compotée d’oignons et de poivrons

Desserts

– Flan ou

– Tarte aux pommes

En cas de régime alimentaire particulier et/ou d’allergie, n’hésitez pas à nous contacter.

Repas organisé au château le 29 août prochain, dans un cadre médiéval, festif et ouvert à tous.

Au programme jeux médiévaux, rires, bonne humeur et un bon repas partagé tous ensemble. La soirée sera animée en musique et ponctuée de déambulations de la troupe des bœufs attelés.

Les portes ouvriront à 18h et une buvette sera proposée sur place.

Menu proposé par notre traiteur/membre de l’association

Entrées:

– Terrine de campagne ou

– Terrine de poissons

Plats:

– Cochon à la broche, pommes de terre cuites dans leur jus et compotée d’oignons et de poivrons

– Poisson accompagné de riz et compotée d’oignons et de poivrons

Desserts

– Flan ou

– Tarte aux pommes

En cas de régime alimentaire particulier et/ou d’allergie, n’hésitez pas à nous contacter. .

Chemin de Fourdrinoy Picquigny 80310 Somme Hauts-de-France +33 6 36 35 12 53

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English :

A meal will be held at the castle on August 29 in a festive medieval setting, open to everyone.

On the program: medieval games, laughter, good cheer, and a delicious meal shared together. The evening will feature live music and be punctuated by performances by the Bœufs Attelés troupe.

Doors open at 6:00 PM, and refreshments will be available on site.

? Menu provided by our caterer/association member:

Appetizers:

? Country terrine or

? Fish terrine

Main courses:

? Spit-roasted pork, potatoes cooked in their own juices, and onion and pepper compote

? Fish served with rice and onion and pepper compote

Desserts:

? Flan or

? Apple pie

If you have special dietary requirements and/or allergies, please do not hesitate to contact us.

L’événement La grande tablée du château Picquigny a été mis à jour le 2026-06-11 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme