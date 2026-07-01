La Granite Rose , contre le cancer Quai Sainte-Anne Trégastel
dimanche 26 juillet 2026 · Quai Sainte-Anne · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
La Granite Rose , contre le cancer
Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Course/marche de 6,5 km environ. Sans classement et à allure libre.
Rendez-vous quai Sainte-Anne (face au Centre des Congrès) à 9h30.
Echauffement par Elancia.
Réservation fortement conseillée via le QR Code. .
Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La Granite Rose , contre le cancer Trégastel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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