La Granite Rose , contre le cancer Quai Sainte-Anne Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

La Granite Rose , contre le cancer

Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Course/marche de 6,5 km environ. Sans classement et à allure libre.

Rendez-vous quai Sainte-Anne (face au Centre des Congrès) à 9h30.

Echauffement par Elancia.

Réservation fortement conseillée via le QR Code. .

Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement La Granite Rose , contre le cancer Trégastel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose