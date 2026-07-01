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AGENDA · Trégastel

La Granite Rose , contre le cancer Quai Sainte-Anne Trégastel

dimanche 26 juillet 2026 · Quai Sainte-Anne · Trégastel

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai Sainte-Anne
Adresse
Place Sainte-Anne
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

La Granite Rose , contre le cancer

Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Course/marche de 6,5 km environ. Sans classement et à allure libre.
Rendez-vous quai Sainte-Anne (face au Centre des Congrès) à 9h30.
Echauffement par Elancia.
Réservation fortement conseillée via le QR Code.   .

Quai Sainte-Anne Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La Granite Rose , contre le cancer Trégastel a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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