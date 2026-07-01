Sculptures de Seenu SHANMUGAM La Forge Trégastel
mardi 28 juillet 2026 · La Forge · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Sculptures de Seenu SHANMUGAM
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Avec le granit rose qu’il affectionne particulièrement, Seenu réinvente des formes, des mouvements, des énergies, nourris de sa vie passée et présente.
Sa sculpture, dépouillée, suggère plus qu’elle n’impose.
Épurée, moderne, témoignant de sa personnalité.
Chacune de ses pièces donne à voir sa grande sensibilité, sa vision intime d’un monde qu’il rêve harmonieux et serein. .
La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00
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English :
L’événement Sculptures de Seenu SHANMUGAM Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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