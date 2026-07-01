Sculptures de Seenu SHANMUGAM La Forge Trégastel

Informations pratiques

Trégastel

Sculptures de Seenu SHANMUGAM

La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Avec le granit rose qu’il affectionne particulièrement, Seenu réinvente des formes, des mouvements, des énergies, nourris de sa vie passée et présente.

Sa sculpture, dépouillée, suggère plus qu’elle n’impose.

Épurée, moderne, témoignant de sa personnalité.

Chacune de ses pièces donne à voir sa grande sensibilité, sa vision intime d’un monde qu’il rêve harmonieux et serein. .

La Forge 146 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00

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English :

L’événement Sculptures de Seenu SHANMUGAM Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose