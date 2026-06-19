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Lecture de nouvelles Trégastel

Lecture de nouvelles Trégastel samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Route du Calvaire
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Trégastel

Lecture de nouvelles

Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Lecture des nouvelles lauréates du concours de nouvelles du Festival du livre et de la lecture le Marque plage.
adultes, sans réservation   .

Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

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English :

L’événement Lecture de nouvelles Trégastel a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR

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