Lecture de nouvelles Trégastel
Lecture de nouvelles Trégastel samedi 11 juillet 2026.
Trégastel
Lecture de nouvelles
Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Lecture des nouvelles lauréates du concours de nouvelles du Festival du livre et de la lecture le Marque plage.
adultes, sans réservation .
Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Lecture de nouvelles Trégastel a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR
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