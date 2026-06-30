AGENDA · Trégastel
Atelier d’illustration avec Marco Chamorro Trégastel
samedi 11 juillet 2026 · Trégastel
Informations pratiques
Trégastel
Atelier d’illustration avec Marco Chamorro
Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez réaliser votre portrait au fusain avec l’illustrateur Marco Chamorro.
de 6 à 9 ans sur réservation .
Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement Atelier d’illustration avec Marco Chamorro Trégastel a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR
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