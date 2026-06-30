Informations pratiques

Trégastel

Atelier d’illustration avec Marco Chamorro

Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez réaliser votre portrait au fusain avec l’illustrateur Marco Chamorro.

de 6 à 9 ans sur réservation .

Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

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English :

L’événement Atelier d’illustration avec Marco Chamorro Trégastel a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR