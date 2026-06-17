Partir en livre Nos petits et grands Héros Trégastel jeudi 9 juillet 2026.

Trégastel

Partir en livre Nos petits et grands Héros

Place Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Une fête pour partir en livre

Un moment de détente en famille goûter, jeux, histoires sur demande… .

Place Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

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English :

L’événement Partir en livre Nos petits et grands Héros Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par SITARMOR