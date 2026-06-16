Trégastel

Sortie Gagnante

7930 Rue de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cirque, théâtre, musique live sous chapiteau

Toi ! C’est l’appel du mémorable, le précieux rendez-vous ! Juste à côté d’ici, vraiment tout près, nous nous sommes préparés pour un grand voyage.

Nous avons musclé nos corps, accordé nos instruments, bouclé nos valises et mis nos plus beaux costumes ; nous t’attendons pour embarquer !

SORTIE GAGNANTE est un spectacle de cirque sous chapiteau. 12 artistes réinventent le réel avec la poésie des corps, le danger du cirque, la force des mots. Une traversée qui déborde d’espérance et trinque avec la mort, toujours et à jamais accompagné par la musique vivante.

Au chaos, nous répondrons par l’absurde ; et à l’absurde, nous répondrons par l’espoir !

Les mains dans les mains, de voltiges en cascades, de cordes qui se tendent en sangles qui claquent, nous feront résonner les cœurs battants des histoires que l’on connaît et celles qui nous dépassent. Les nôtres, les vôtres, et leurs échos fugaces ! Celles qui parlent tout bas des langages secrets

Venez ; ce chapiteau est vôtre ; la traversée ; la vie aimante ; la porte sans clés

Sortie Gagnante

Avec les artistes venus du Cirque Plaisir, de la Femme Canon Cie, du Cirque Queer, de Iono Lutrev, du Cirque Lambda, de la Cie Patua et d’autres horizons encore.

Ouverture du site à 19h30 Bar et restauration sur place, avant et après le spectacle. .

7930 Rue de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Sortie Gagnante Trégastel a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose