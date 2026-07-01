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AGENDA · Trégastel

Peintures de Nicolas PIZY L’eau, l’air et la terre La Forge Trégastel

mardi 21 juillet 2026 · La Forge · Trégastel

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Forge
Adresse
146 route de Poul Palud
Ville
22730 Trégastel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trégastel

Peintures de Nicolas PIZY L’eau, l’air et la terre

La Forge 146 route de Poul Palud Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :
2026-07-21

La nature étant ma principale source d’inspiration, c’est tout naturellement que je m’appuie sur trois de ses éléments constitutifs que sont l’eau, l’air et la terre pour concevoir mes tableaux.

Tout ce qui m’entoure est source d’inspiration, un paysage, un détail, une situation, etc…
Je m’inspire du réel pour le détourner. Cette idée du détournement transparaît dans certains de mes tableaux, qui bien que figuratifs, lui confère une vision surréaliste, onirique, voir absurde des choses qui nous entourent, à mi-chemin entre rêve et réalité.   .

La Forge 146 route de Poul Palud Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 38 00 

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English :

L’événement Peintures de Nicolas PIZY L’eau, l’air et la terre Trégastel a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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