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La Grotte Mobile avec Adama Camara, Place Rosa Parks, Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Place Rosa Parks · Nantes

La Grotte Mobile avec Adama Camara, Place Rosa Parks, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Place Rosa Parks
Adresse
Bd de Berlin, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

La Grotte Mobile avec Adama Camara Mercredi 30 septembre, 15h00 Place Rosa Parks Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00

Le 30 septembre 2026, Malakoff accueille la Grotte Mobile !
À bord de son camion aménagé comme une cellule de prison, Adama Camara, ancien détenu et président de l’association SADA (Solidaire Agissons Dès Aujourd’hui), parcourt la France pour sensibiliser aux rixes dans les quartiers et à leurs conséquences.
Il s’installe à la maison des Haubans et place Rosa Park le temps de faire découvrir la réalité de la vie carcérale.
– 15 h : temps d’échanges à la maison des Haubans
– 17 h – 19 h : visite de la grotte mobile

Place Rosa Parks Bd de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 99 99 »}]
Sensibilisation sur les rivalités de quartier avec l’histoire d’Adama Camara

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