La Grotte Mobile avec Adama Camara, Place Rosa Parks, Nantes
mercredi 30 septembre 2026 · Place Rosa Parks · Nantes
Informations pratiques
La Grotte Mobile avec Adama Camara Mercredi 30 septembre, 15h00 Place Rosa Parks Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T19:00:00+02:00
Le 30 septembre 2026, Malakoff accueille la Grotte Mobile !
À bord de son camion aménagé comme une cellule de prison, Adama Camara, ancien détenu et président de l’association SADA (Solidaire Agissons Dès Aujourd’hui), parcourt la France pour sensibiliser aux rixes dans les quartiers et à leurs conséquences.
Il s’installe à la maison des Haubans et place Rosa Park le temps de faire découvrir la réalité de la vie carcérale.
– 15 h : temps d’échanges à la maison des Haubans
– 17 h – 19 h : visite de la grotte mobile
Place Rosa Parks Bd de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 99 99 »}]
Sensibilisation sur les rivalités de quartier avec l’histoire d’Adama Camara
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