La Grue blanche Théâtre du Risorius Saint-Parize-le-Châtel

Saint-Parize-le-Châtel

La Grue blanche

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel Nièvre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-07-28 2026-07-29

Entrez dans l’univers poétique de La Grue blanche , un conte traditionnel japonais revisité par le Théâtre du Risorius.

Entre marionnettes, émotions et délicatesse, ce spectacle invite petits et grands dès 5 ans à vivre une expérience immersive unique… à l’intérieur d’une caravane-spectacle climatisée !

Un moment magique et intimiste à partager en famille.

Informations et Réservations: 06 80 06 31 94 et risorius.mail@gmail.com et sur notre site: www.risorius.org .

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 31 94 risorius.mail@gmail.com

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English : La Grue blanche

L’événement La Grue blanche Saint-Parize-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours