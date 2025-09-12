La guerre de Troie n’aura pas lieu Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Fauville-en-Caux 198 Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Seine-Maritime

Cette version écourtée du texte de Jean Giraudoux, datant de 1935 n’a pas pris une ride. On y retrouve des personnages mythiques sur un thème d’actualité. Il écrit cette pièce, alors que les dictatures montent en Europe et que la crise de 1929 continue de sévir, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette pièce qui décrit la bêtise des hommes et leur obstination, Giraudoux fait un parallèle entre la situation dans l’Europe des années 1930 où tout le monde voit venir la guerre sans réellement réagir et la guerre de Troie dans l’Antiquité. Son œuvre se termine effectivement par l’inévitable guerre, reflet de la réalité.

Giraudoux, blessé à deux reprises durant la Première Guerre mondiale, est un ardent défenseur de la paix et cette pièce met en lumière son pacifisme où Troyens et Grecs s’affrontent non sans humour devant l’inévitable guerre. .

