La guerre n’a pas de visage de femme Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

La guerre n’a pas de visage de femme

Du jeudi 25 au samedi 27 mars 2027 de 20h à 22h30. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-27 22:30:00

Date(s) :

2027-03-25

Julie Deliquet

La Colline théâtre national

D’après le livre de Svetlana Alexievitch

En co-programmation avec La Criée

Certaines scènes comportent des descriptions de violences physiques et sexuelles



Visite des décors le vendredi 26 mars à 18h15

Gratuit sur réservation auprès de La Criée



Printemps 1975, dans un appartement communautaire soviétique, des femmes sont réunies par une journaliste pour raconter leur guerre. La parole est donnée à celles que l’Histoire a longtemps reléguées dans l’ombre. La conversation prend vie dans cette adaptation de l’ouvrage de Svetlana Alexievitch, mise en scène par Julie Deliquet.



Comment raconter la guerre pour laquelle on s’est engagée ? En 1941, l’invasion nazie provoque l’engagement de plus de 800 000 jeunes femmes soviétiques dans la Grande Guerre patriotique. Pour la plupart encore lycéennes, elles deviennent brancardières, pilotes de chasse, chirurgiennes ou tireuses d’élite… Et pourtant, qui s’en souvient ? Sous forme d’enquête, à travers une polyphonie de témoignages intimes, la pièce compose une mémoire collective faite de fragments de vies, de peur, de fatigue et de bravoure. La guerre n’est plus une succession de dates, mais une somme d’expériences humaines.



Oubliées du discours officiel, parfois réduites au silence à leur retour, ces femmes n’ont jamais vu leur courage reconnu à la hauteur de leur sacrifice. Les dix actrices portent leurs récits sur scène, font résonner leurs voix et arrachent leur mémoire à l’oubli. Elles ouvrent un espace précieux de transmission et de réflexion qui contribuera, peut-être, à éclairer les regards démocratiques d’aujourd’hui et de demain. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Julie Deliquet

La Colline National Theater

Based on the book by Svetlana Alexievich

Co-presented with La Criée

L’événement La guerre n’a pas de visage de femme Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille