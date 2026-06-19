La guerre n’a pas un visage de femme La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La guerre n’a pas un visage de femme

Du jeudi 25 au samedi 27 mars 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-25

Un récit choral de femmes en lutte, une parole longtemps réduite au silence, qui résonne aujourd’hui avec une force saisissante.

Dès 1941, des femmes s’engagent dans l’armée soviétique pour combattre les troupes hitlériennes démineuses, pilotes de chasse, tireuses d’élite. Peu de gens connaissaient leurs histoires. Contre l’oubli, l’écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, a recueilli leurs témoignages. Des récits où se mêlent leurs convictions, leurs luttes, les violences sexuelles et les anecdotes ordinaires en temps de guerre.







En portant ces voix sur scène, Julie Deliquet offre une création bouleversante, entre théâtre documentaire et récit polyphonique. Dans un appartement, entre la cuisine et le linge qui sèche, neuf comédiennes incarnent avec vitalité ces anciennes combattantes, longtemps invisibilisées, face à une jeune journaliste. Leurs paroles nous parviennent enfin, faisant écho aux conflits actuels, où les femmes continuent de payer un prix élevé… souvent dans le plus grand silence.







Julie André, Astrid Bayiha, Évelyne Didi, Marina Keltchewsky, Odja Llorca, Marie Payen, Amandine Pudlo, Agnès Ramy, Blanche Ripoche en alternance avec Zoé Briau, Hélène Viviès .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A collective narrative of women in struggle—voices that were long silenced, but which resonate today with striking force.

L’événement La guerre n’a pas un visage de femme Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille