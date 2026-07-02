La guerre n’a pas un visage de femme, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

La guerre n’a pas un visage de femme Mardi 5 janvier 2027, 20h00 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-05T20:00:00+01:00 – 2027-01-05T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-05T20:00:00+01:00 – 2027-01-05T22:30:00+01:00

Au plateau, des femmes transformées par la guerre. La Biélorusse Svetlana Alexievitch – Prix Nobel de littérature 2015 – recueille les témoignages de combattantes soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Julie Deliquet, nouvelle directrice du Théâtre National de La Colline, fait entendre leurs voix dans un choeur vibrant qui résonne avec celles de toutes les femmes, de toutes les guerres.

Au printemps 1975, dans un appartement communautaire soviétique, une jeune journaliste recueille les récits de femmes de toute l’Union soviétique qui, adolescentes, se sont engagées contre les armées hitlériennes. Ces paroles de femmes incroyablement puissantes interrogent la condition de celles qui, aujourd’hui encore, décident de se battre en première ligne dans des conflits armés. Julie Deliquet compose un théâtre de l’écoute où l’Histoire se déplace du mythe vers l’intime à travers des détails parfois terribles, parfois cocasses. Dans cette mémoire vivante affleure, par-delà le tragique, une joie irréductible : celle de s’être levées pour la liberté.

Avec le soutien de l’ONDA

Le texte est publié auxÉditions J’ai lu (2016).

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/la-guerre-na-pas-un-visage-de-femme-05012027-1900 »}] [{« link »: « https://www.jailu.com/la-guerre-na-pas-un-visage-de-femme/9782290261392 »}]

La guerre n’a pas un visage de femme / Théâtre / Spectacle vivant / Mixt Nantes Théâtre