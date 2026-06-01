Mot Manquant (Festival Héroïnes de 7 lieux), Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes, Nantes

Mot Manquant (Festival Héroïnes de 7 lieux) Jeudi 2 juillet, 18h00 Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes Loire-Atlantique

entrée libre, sur inscription. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:00:00+02:00 – 2026-07-02T20:00:00+02:00

par François GODARD

Tout le monde porte des deuils, et personne n’en parle.

Comment être ensemble autour de ce grand absent de nos espaces partagés ?

Quand on est conteu·r·se·s, on a cette chance inouïe d’avoir des outils pour dire l’indicible de la perte d’un enfant.

Armé de poésie, de chansons, de contes traditionnels et d’humour, François Godard transforme le tabou et ouvre un espace de partage. Et soudain, c’est bon d’être humains. Ensemble.

Horaire : 18h| Tout public à partir de 13 ans

∆Causerie : bien sûr on cause en sortant (et on mange, on fait des grillades et on boit!). On pourra aussi laisser décanter et en parler le lendemain…

Pôle associatif du DRAC, 15 D Bd Jean Moulin, Nantes 15 D bd Jean Moulin, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/mot-manquant »}]

Les mots manquent pour dire les grandes douleurs alors on tisse les paroles mêlées du conte et du réel récit conte