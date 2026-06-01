Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS, Jardin partagé du Pin Sec, Nantes
Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS, Jardin partagé du Pin Sec, Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS 2 juillet – 27 août, certains jeudis Jardin partagé du Pin Sec Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T17:00:00+02:00 – 2026-07-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00
Rendez-vous au jardin du Pin Sec, à l’angle des rues Louis-Guiotton et Riveterie à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel et bien d’autres activités qui gravitent autour du jardin, accompagné par Liam de l’association ECOS !
Nous nous retrouvons les jeudis d’octobre à mars de 14h à 16h au jardin. Puis de 16h à 18h à partir d’avril jusqu’à septembre. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.
pour cet été:
2 juillet 17h à 19h : entretien
9 juillet 17h à 19h : gestion de l’eau
16 juillet 17h à 19h : signalétique plantes
20 août 17h à 19h : entretien et récolte
27 août 17h à 19h : entretien et récolte
Ce jardin solidaire pédagogique est à l’initiative de la Ville de Nantes dans le cadre de l’action Paysages Nourriciers.
Contact : Liam
02 53 78 22 38
Jardin partagé du Pin Sec Rue Riveterie Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecosnantes.org »}]
Venez découvrir le jardin partagé du Pin Sec et mettre les mains dans la terre, entretenir et récolter potagères, fleurs comestibles et plantes aromatiques dans une ambiance conviviale. paysages nourriciers jardin
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