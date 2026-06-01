Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS, Jardin partagé du Pin Sec, Nantes

Animation au jardin partagé du Pin Sec, avec ECOS 2 juillet – 27 août, certains jeudis Jardin partagé du Pin Sec Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T17:00:00+02:00 – 2026-07-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T19:00:00+02:00

Rendez-vous au jardin du Pin Sec, à l’angle des rues Louis-Guiotton et Riveterie à Nantes, pour des séances autour du jardinage au naturel et bien d’autres activités qui gravitent autour du jardin, accompagné par Liam de l’association ECOS !

Nous nous retrouvons les jeudis d’octobre à mars de 14h à 16h au jardin. Puis de 16h à 18h à partir d’avril jusqu’à septembre. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.

pour cet été:

2 juillet 17h à 19h : entretien

9 juillet 17h à 19h : gestion de l’eau

16 juillet 17h à 19h : signalétique plantes

20 août 17h à 19h : entretien et récolte

27 août 17h à 19h : entretien et récolte

Ce jardin solidaire pédagogique est à l’initiative de la Ville de Nantes dans le cadre de l’action Paysages Nourriciers.

Contact : Liam

02 53 78 22 38

Jardin partagé du Pin Sec Rue Riveterie Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0253782238 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecosnantes.org »}]

Venez découvrir le jardin partagé du Pin Sec et mettre les mains dans la terre, entretenir et récolter potagères, fleurs comestibles et plantes aromatiques dans une ambiance conviviale. paysages nourriciers jardin