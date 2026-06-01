La Guinchouette 2.0 les battements d’ailes Cornil

Cornil

La Guinchouette 2.0

les battements d’ailes 460 village du lauconie Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La guinchouette 2.0, vous invite pour deux jours de pur amusement et de chant au programme du samedi 20 juin de 14h à 17h, un atelier Jardins de couleur Anthotype et Cyanotype avec Sitelle tout public à partir de 6 ans (avec un adulte accompagnateur pour les 6/9 ans). Et pour le soir au programme Blint test Let the music play à 19h30, concert électro tribal groove à 21h30, la Maldonne (DJ set) à 23h. Prix libre. Sur place buvette et restauration seront à votre disposition.

Le dimanche 21 juin de 11h à 15h, atelier cuisine Pique Nique qui change venez cuisiner vos pique nique végé et festif avec Radismoon. Reservation pour les ateliers avant le vendredi 19 juin. .

les battements d’ailes 460 village du lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25 info@lebattementdailes.org

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English : La Guinchouette 2.0

L’événement La Guinchouette 2.0 Cornil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze