La Guinchouette 2.0 les battements d’ailes Cornil
La Guinchouette 2.0 les battements d’ailes Cornil samedi 20 juin 2026.
Cornil
La Guinchouette 2.0
les battements d’ailes 460 village du lauconie Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La guinchouette 2.0, vous invite pour deux jours de pur amusement et de chant au programme du samedi 20 juin de 14h à 17h, un atelier Jardins de couleur Anthotype et Cyanotype avec Sitelle tout public à partir de 6 ans (avec un adulte accompagnateur pour les 6/9 ans). Et pour le soir au programme Blint test Let the music play à 19h30, concert électro tribal groove à 21h30, la Maldonne (DJ set) à 23h. Prix libre. Sur place buvette et restauration seront à votre disposition.
Le dimanche 21 juin de 11h à 15h, atelier cuisine Pique Nique qui change venez cuisiner vos pique nique végé et festif avec Radismoon. Reservation pour les ateliers avant le vendredi 19 juin. .
les battements d’ailes 460 village du lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 86 21 25 info@lebattementdailes.org
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English : La Guinchouette 2.0
L’événement La Guinchouette 2.0 Cornil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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