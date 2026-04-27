La Guinguette Bivouak Grand opening Angoulême
La Guinguette Bivouak Grand opening Angoulême vendredi 1 mai 2026.
Angoulême
La Guinguette Bivouak Grand opening
Ile de Bourgines Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Pour lancer la saison comme il se doit, la DJ Family prend les commandes pour le lancement de sa 3ème saison.
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Ile de Bourgines Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr
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English :
To kick off the season in style, the DJ Family takes the helm for the launch of its 3rd season.
L’événement La Guinguette Bivouak Grand opening Angoulême a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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