Arsac

La Guinguette d’Arsac

430 Allée du Comte Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Une guinguette s’installe au Château d’Arsac le temps d’une soirée !

Nous vous donnons rendez-vous le 18 juin 2026 de 18h30 à 23h pour une soirée qui sent bon l’été.

Entre coucher de soleil, musique live et bon vin, le cocktail parfait pour une soirée réussie !

Au programme

Un verre de vin de bienvenue

Concert live par Guillaume Arsaut

✨Ambiance festive sous les guirlandes garantie !

Tarifs

10 € par adulte

5 € par enfant de de 18 ans

En supplément

Restauration sur place par la rôtisserie Chez Frayol Assiettes de charcuterie, poulet rôti & pommes de terre, wings et desserts.

Nos vins seront en vente toute la soirée, il y en aura pour tous les goûts !

Ce sera également l’occasion de découvrir nos 2 nouvelles cuvées le Blanc d’Arsac AOC Médoc et le Rosé d’Arsac AOC Bordeaux ! .

430 Allée du Comte Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Guinguette d’Arsac

L’événement La Guinguette d’Arsac Arsac a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme