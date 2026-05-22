La Guinguette d’Arsac Arsac
La Guinguette d’Arsac Arsac jeudi 18 juin 2026.
Arsac
La Guinguette d’Arsac
430 Allée du Comte Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Une guinguette s’installe au Château d’Arsac le temps d’une soirée !
Nous vous donnons rendez-vous le 18 juin 2026 de 18h30 à 23h pour une soirée qui sent bon l’été.
Entre coucher de soleil, musique live et bon vin, le cocktail parfait pour une soirée réussie !
Au programme
Un verre de vin de bienvenue
Concert live par Guillaume Arsaut
✨Ambiance festive sous les guirlandes garantie !
Tarifs
10 € par adulte
5 € par enfant de de 18 ans
En supplément
Restauration sur place par la rôtisserie Chez Frayol Assiettes de charcuterie, poulet rôti & pommes de terre, wings et desserts.
Nos vins seront en vente toute la soirée, il y en aura pour tous les goûts !
Ce sera également l’occasion de découvrir nos 2 nouvelles cuvées le Blanc d’Arsac AOC Médoc et le Rosé d’Arsac AOC Bordeaux ! .
430 Allée du Comte Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : La Guinguette d’Arsac
L’événement La Guinguette d’Arsac Arsac a été mis à jour le 2026-05-22 par Margaux Médoc Tourisme
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