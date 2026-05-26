Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac
Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac mercredi 24 juin 2026.
Arsac
Saisons des Châteaux
Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Cet été, Les Saisons des Châteaux font leur retour et vous donnent rendez-vous au Château du Tertre le mercredi 24 juin 2026 pour une expérience inédite.
En avant-première, nous avons le plaisir de vous dévoiler le thème de cette soirée mise en scène par Sylvain Renzetti — Restaurant Le Son’ et de vous proposer une offre exclusive et privilégiée. .
Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055788525 saisonsdeschateaux@gmail.com
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English :
L’événement Saisons des Châteaux Arsac a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme
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