Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac

Arsac

Saisons des Châteaux

Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Cet été, Les Saisons des Châteaux font leur retour et vous donnent rendez-vous au Château du Tertre le mercredi 24 juin 2026 pour une expérience inédite.

En avant-première, nous avons le plaisir de vous dévoiler le thème de cette soirée mise en scène par Sylvain Renzetti — Restaurant Le Son’ et de vous proposer une offre exclusive et privilégiée. .

Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055788525 saisonsdeschateaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saisons des Châteaux Arsac a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme