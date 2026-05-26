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Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac

Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac

Saisons des Châteaux Château du Tertre Arsac mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Château du Tertre

Adresse : 14 Allée du Tertre

Ville : 33460 Arsac

Département : Gironde

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Arsac

Saisons des Châteaux

Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 23:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Cet été, Les Saisons des Châteaux font leur retour et vous donnent rendez-vous au Château du Tertre le mercredi 24 juin 2026 pour une expérience inédite.
En avant-première, nous avons le plaisir de vous dévoiler le thème de cette soirée mise en scène par Sylvain Renzetti — Restaurant Le Son’ et de vous proposer une offre exclusive et privilégiée.   .

Château du Tertre 14 Allée du Tertre Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 055788525  saisonsdeschateaux@gmail.com

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English :

L’événement Saisons des Châteaux Arsac a été mis à jour le 2026-05-26 par Margaux Médoc Tourisme

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