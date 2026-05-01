La Guinguette de la Médiathèque Médiathèque Magescq

Magescq

La Guinguette de la Médiathèque

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez voir, écouter, découvrir et festoyer au son du Dafra One Mand Band !

Au programme, concert, buvette, restauration et animations. Avec le théâtre ados d’Arrêt création et la buvette de l’APE.

Venez voir, écouter, découvrir et festoyer au son du Dafra One Mand Band !

Au programme, concert, buvette, restauration et animations. Avec le théâtre ados d’Arrêt création et la buvette de l’APE.

Dafra, véritable homme d’orchestre, est un musicien auteur/compositeur. Sa musique sincère, aux textes soignés, possède un groove méchamment accrocheur, sans artifices, authentique et généreuse. Sa voix puissante porte les stigmates de longues heures de communion avec le public, fruit de ses expériences de vie qu’il exalte sur scène .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : La Guinguette de la Médiathèque

Come and see, listen, discover and feast to the sounds of the Dafra One Mand Band!

On the program: concert, refreshments, food and entertainment. With Arrêt création teen theater and APE refreshment bar.

L’événement La Guinguette de la Médiathèque Magescq a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS