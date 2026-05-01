Les P’tites Histoires Médiathèque Magescq

Magescq

Les P’tites Histoires

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 11:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Lecture d’albums jeunesse par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits ! De 6 mois à 4 ans

Lecture d’albums jeunesse par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits ! De 6 mois à 4 ans .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Les P’tites Histoires

Your librarian will read children’s books to your little ones’ delight! From 6 months to 4 years

L’événement Les P’tites Histoires Magescq a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS