Les P’tites Histoires Médiathèque Magescq
Les P’tites Histoires Médiathèque Magescq mercredi 27 mai 2026.
Magescq
Les P’tites Histoires
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Lecture d’albums jeunesse par votre bibliothécaire pour le plus grand plaisir des petits ! De 6 mois à 4 ans
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Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Les P’tites Histoires
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L’événement Les P’tites Histoires Magescq a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS