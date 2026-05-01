Le rendez-vous des ados Médiathèque Magescq
Le rendez-vous des ados Médiathèque Magescq samedi 30 mai 2026.
Magescq
Le rendez-vous des ados
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Les Sens de l’Humeur revient pour un atelier Plume Libre . Revivez ou partez à la découverte des joies, de la magie et du pouvoir de l’écriture
Les Sens de l’Humeur revient pour un atelier Plume Libre . Revivez ou partez à la découverte des joies, de la magie et du pouvoir de l’écriture .
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Le rendez-vous des ados
Les Sens de l’Humeur returns for a Plume Libre workshop. Relive or discover the joys, magic and power of writing
L’événement Le rendez-vous des ados Magescq a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS