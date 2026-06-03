La Guinguette des Franciens Parc derrière la Mairie François
La Guinguette des Franciens Parc derrière la Mairie François vendredi 3 juillet 2026.
François
La Guinguette des Franciens
Parc derrière la Mairie 10 Rue des Écoles François Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir la Guinguette des Franciens.
– Soirée concert animée par Les Gars Spachos.
– Buvette et restauration sur place.
On vous attend nombreux pour célébrer ensemble cette première soirée saison 2 qui s’annonce mémorable !
N’hésitez pas à inviter vos amis, votre famille, vos voisins… plus on est de Franciens, plus on rit ! .
Parc derrière la Mairie 10 Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laguinguettedesfranciens@gmail.com
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English : La Guinguette des Franciens
L’événement La Guinguette des Franciens François a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Haut Val De Sèvre