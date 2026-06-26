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Soirée du 14 juillet à François Parc derrière la Mairie François

Soirée du 14 juillet à François Parc derrière la Mairie François

Soirée du 14 juillet à François Parc derrière la Mairie François mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Parc derrière la Mairie
Adresse
10 Rue des Écoles
Ville
79260 François
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif

François

Soirée du 14 juillet à François

Parc derrière la Mairie 10 Rue des Écoles François Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez vous inscrire pour le traditionnel repas champêtre du 14 juillet à François.

Menu adulte 16€ ( Kir, Mijet, Melon, farci poitevin, brochette de poulet, haricots blancs, salade, fromage, tartelette, glace, Café)
Menu enfant jusqu’à 12 ans, 4€ ( Melon, sandwich jambon beurre, chips, fromage, glace, jus de fruit.

Mais encore, profitez également des jeux pour le bonheur des enfants, structure gonflable, jeux divers ( courses aux sacs, course aux œufs, ect…) et des jeux en bois surdimensionnés.

2 possibilités pour s’inscrire
– Hello Asso ( réservation et paiement en ligne ) avec le QR code.
– Auprès du secrétariat de la mairie au 05 49 08 05 17 ( Par chèque à l’ordre de l’Animation Francienne ).

Inscriptions avant le 7 juillet.   .

Parc derrière la Mairie 10 Rue des Écoles François 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 05 17 

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English : Soirée du 14 juillet à François

L’événement Soirée du 14 juillet à François François a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Haut Val De Sèvre

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