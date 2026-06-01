Meillac

La Guinguette des Loups

87 le Bourgneuf Meillac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Guinguette des Loups est une journée conviviale ouverte à tous, portée par l’association le Voixinage, au cœur du refuge du Nouvel Animal.

Au programme des concerts d’artistes locaux, un marché d’artisans, des animations(château gonflables, balade a cheval, pétanque, réalité virtuelle….et bien d’autres) et de quoi se restaurer sur place dans une ambiance simple et chaleureuse.

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter du lieu, rencontrer les acteurs du territoire et découvrir la scène locale.

En complément, le refuge du Nouvel Animal ouvre exceptionnellement ses portes, avec la possibilité de visiter le parc à loups et d’en apprendre davantage sur les animaux accueillis.

Un moment accessible, humain et ancré localement. Pour les petits et grands ! .

87 le Bourgneuf Meillac 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 37 21 71

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English :

L’événement La Guinguette des Loups Meillac a été mis à jour le 2026-05-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel