Volante – Solo pour une maraîchère La Saudrais Meillac

Avec Ferme Nomade, Armelle VERRIPS, maraîchère et comédienne, créé des spectacles et interventions sur le monde paysan.

Venez découvrir « Volante. Solo pour une maraîchère », dans le cadre de sa première tournée bretonne 2026.

« Volante, c’est l’histoire d’une jeune femme qui a repris en urgence la ferme familiale pour éviter de voir disparaître cet héritage. En évoquant son grand-père, elle partage la joie de trouver sa place dans la lignée en cultivant les échalotes dites d’ici.

Mais à travers son récit sont aussi évoquées les difficultés liées à une installation paysanne. »

Durée du spectacle : 50 min, tout public.

Suivi d’un repas en auberge espagnole, chacun apporte sa part à partager.

Billetterie sur place.

Autres dates en Bretagne à voir sur https://fermenomade.eu/volante-solo-pour-une-maraichere/