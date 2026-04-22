Les Barges ô folies ! place de la Mairie Meillac

Meillac

Les Barges ô folies !

place de la Mairie Etang du bourg Meillac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Les Barges Ô Folies, 2e édition Préparez-vous à un weekend de folie !

Le samedi dès 11h, place à la 5ème édition des Barges Ôlympiades. L’objectif est de se défier par équipe de 2 sur un parcours sportif flottant.

En soirée, quizz musical, concert avec le groupe Tapaj, feu d’artifice, DJ set !

Dans la journée, les samedi et dimanche, il y aura des animations sur l’eau et sur les berges pour les petits et grands

sur l’eau canoës, paddles, kayaks, parcours flottant,

sur les berges réalisation d’une mosaïque en LEGO, ateliers cirque, spectacles de rue, etc.

Des animations à faire entre amis ou en famille !

Dates 13 et 14 juin 2026

Lieu Etang du bourg Meillac

Horaires Samedi 11h/18h Dimanche 11h-17h

Entrée libre infos lesbarges.o@gmail.com .

place de la Mairie Etang du bourg Meillac 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 13 32 09

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English :

L’événement Les Barges ô folies ! Meillac a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel