La Guinguette des Rives Base nautique Latitude Canoë Montgesoye

Informations pratiques

Montgesoye

La Guinguette des Rives

Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

A la soirée Guinguette des Rives à Montgesoy, dès 19h, prix libre au chapeau.

C’est le rendez-vous de l’année, soirée jeux et cinéma plein air !

(Maintenu en cas de pluie). .

Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 00 84 97

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English : La Guinguette des Rives

L’événement La Guinguette des Rives Montgesoye a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON