La Guinguette des Rives Base nautique Latitude Canoë Montgesoye
vendredi 21 août 2026 · Base nautique Latitude Canoë · Montgesoye
Informations pratiques
Montgesoye
La Guinguette des Rives
Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
A la soirée Guinguette des Rives à Montgesoy, dès 19h, prix libre au chapeau.
Au programme, soirée jeux et cinéma en plein air, le rendez-vous incontournable de l’été !
(Maintenu en cas de pluie). .
Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 00 84 97
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English : La Guinguette des Rives
L’événement La Guinguette des Rives Montgesoye a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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