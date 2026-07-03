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La Guinguette des Rives Base nautique Latitude Canoë Montgesoye

vendredi 28 août 2026 · Base nautique Latitude Canoë · Montgesoye

La Guinguette des Rives Base nautique Latitude Canoë Montgesoye

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Base nautique Latitude Canoë
Adresse
1, rue de la Grange Millet
Ville
25111 Montgesoye
Département
Doubs
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

La Guinguette des Rives

Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

A la soirée Guinguette des Rives à Montgesoy, dès 19h, prix libre au chapeau.
Ce soir c’est Chorales et Exirium brass band (afrobeat) au programme !
(Maintenu en cas de pluie).   .

Base nautique Latitude Canoë 1, rue de la Grange Millet Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 00 84 97 

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English : La Guinguette des Rives

L’événement La Guinguette des Rives Montgesoye a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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