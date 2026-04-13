Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye
Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye mercredi 26 août 2026.
Montgesoye
Faire ses semences de légumes et fleurs
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Rdv au Jardin de l’association.
Partez à la découverte de la vie d’une graine pour comprendre comment et pourquoi faire ses propres semences.
Expérimentez le tri et repartez avec vos semences. .
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 62 08 38 contact.lesvolubiles@mailo.com
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English : Faire ses semences de légumes et fleurs
L’événement Faire ses semences de légumes et fleurs Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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