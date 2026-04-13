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Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye mercredi 26 août 2026.

Lieu : Jardin des plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Faire ses semences de légumes et fleurs

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Rdv au Jardin de l’association.
Partez à la découverte de la vie d’une graine pour comprendre comment et pourquoi faire ses propres semences.
Expérimentez le tri et repartez avec vos semences.   .

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 62 08 38  contact.lesvolubiles@mailo.com

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English : Faire ses semences de légumes et fleurs

L’événement Faire ses semences de légumes et fleurs Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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