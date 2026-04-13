Faire ses semences de légumes et fleurs Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Faire ses semences de légumes et fleurs

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Rdv au Jardin de l’association.

Partez à la découverte de la vie d’une graine pour comprendre comment et pourquoi faire ses propres semences.

Expérimentez le tri et repartez avec vos semences. .

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 62 08 38 contact.lesvolubiles@mailo.com

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English : Faire ses semences de légumes et fleurs

L’événement Faire ses semences de légumes et fleurs Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)