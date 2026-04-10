Vannerie spiralée cousue Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Vannerie spiralée cousue

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 58 – 58 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

RDV Ornans ou Montgesoye lieu à préciser après inscription.

A partir de la technique de la vannerie spiralée cousue, créez votre petite corbeille et repartez avec.

La photo présente les réalisations de l’année dernière. Matière première fournie.

Repas tirée du sac max 8 personnes .

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aurore@assoplantescompagnes.fr

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English : Vannerie spiralée cousue

L’événement Vannerie spiralée cousue Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)