Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye
Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye mercredi 1 juillet 2026.
Montgesoye
Fleurs de Bach
Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
RDV Jardin de Montgesoye
Notre monde hyperconnecté nous éloigne de la nature et de nous-même.
Les Fleurs de Bach favorisent l’ancrage et la conscience de l’instant présent.
Cette animation vous invite à découvrir ces 7 Fleurs d’ancrage. .
Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 13 82
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English : Fleurs de Bach
L’événement Fleurs de Bach Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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