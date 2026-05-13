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Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye

Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye

Fleurs de Bach Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Plantes Compagnes

Adresse : 40 route de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Fleurs de Bach

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01

RDV Jardin de Montgesoye
Notre monde hyperconnecté nous éloigne de la nature et de nous-même.
Les Fleurs de Bach favorisent l’ancrage et la conscience de l’instant présent.
Cette animation vous invite à découvrir ces 7 Fleurs d’ancrage.   .

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 13 82 

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English : Fleurs de Bach

L’événement Fleurs de Bach Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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