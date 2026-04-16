Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Écrire les sens au jardin le toucher

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :

2026-07-08

RDV au Jardin des Plantes Compagnes.

Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.

Chaque atelier peut être suivi séparément.

Adultes & enfants à partir de 9 ans. .

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Écrire les sens au jardin le toucher

L’événement Écrire les sens au jardin le toucher Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)