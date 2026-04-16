Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye
Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye mercredi 8 juillet 2026.
Montgesoye
Écrire les sens au jardin le toucher
Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
RDV au Jardin des Plantes Compagnes.
Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.
Chaque atelier peut être suivi séparément.
Adultes & enfants à partir de 9 ans. .
Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr
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English : Écrire les sens au jardin le toucher
L’événement Écrire les sens au jardin le toucher Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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