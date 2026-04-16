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Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Écrire les sens au jardin le toucher Jardin des Plantes compagnes Montgesoye mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Écrire les sens au jardin le toucher

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00

Date(s) :
2026-07-08

RDV au Jardin des Plantes Compagnes.
Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.

Chaque atelier peut être suivi séparément.
Adultes & enfants à partir de 9 ans.   .

Jardin des Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Écrire les sens au jardin le toucher

L’événement Écrire les sens au jardin le toucher Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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