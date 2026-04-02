Balade botanique dessinée Jardin des plantes compagnes Montgesoye
Balade botanique dessinée Jardin des plantes compagnes Montgesoye samedi 11 juillet 2026.
Montgesoye
Balade botanique dessinée
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11
RDV au Jardin des Plantes Compagnes.
Au cours d’une déambulation au cœur du jardin, nous ferons des pauses dessinées pour s’amuser avec les crayons, découvrir les plantes et les croquer sur le vif (pas de niveau requis).
Matériel fourni, vous repartez avec le carnet & le feutre que vous avez utilisés. .
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté calame_jura@mailo.com
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English : Balade botanique dessinée
L’événement Balade botanique dessinée Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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