Veillée conte Jardin Plantes compagnes Montgesoye
Veillée conte Jardin Plantes compagnes Montgesoye mardi 8 septembre 2026.
Montgesoye
Veillée conte
Jardin Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:00:00
fin : 2026-09-08 19:00:00
Date(s) :
2026-09-08
Conte de la forêt à partir de 6 ans. .
Jardin Plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr
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English : Veillée conte
L’événement Veillée conte Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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