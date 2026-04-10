Ecrire les sens au jardin le goût Jardin des plantes compagnes Montgesoye
Ecrire les sens au jardin le goût Jardin des plantes compagnes Montgesoye dimanche 14 juin 2026.
Montgesoye
Ecrire les sens au jardin le goût
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-17 19:30:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-17
Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.
Chaque atelier peut être suivi séparément. .
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact.lesvolubiles@mailo.com
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English : Ecrire les sens au jardin le goût
L’événement Ecrire les sens au jardin le goût Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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