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Ecrire les sens au jardin le goût Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Ecrire les sens au jardin le goût Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Ecrire les sens au jardin le goût Jardin des plantes compagnes Montgesoye dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Jardin des plantes compagnes

Adresse : 40 Rue de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Ecrire les sens au jardin le goût

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:30:00
fin : 2026-06-17 19:30:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-06-17

Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.
Chaque atelier peut être suivi séparément.   .

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact.lesvolubiles@mailo.com

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English : Ecrire les sens au jardin le goût

L’événement Ecrire les sens au jardin le goût Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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