Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026 Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye

Montgesoye

Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

À l’occasion des RDV aux jardins, venez flâner au jardin pédagogique des

Plantes Compagnes de Montgesoye, rencontrer les plantes, sauvages, médicinales, à usage qui le composent.

Laissez-vous tenter par des ateliers olfactifs et tactiles afin de redécouvrir vos sens.

Un sentier pied-nu , des animations, une exposition photos et textes, des lectures et visites guidées dans le jardin…

Un marché de producteurs de plantes médicinales ainsi que des stands d’artisanat.

Galettes, boissons, tisanes sur place.

Troc de livres sur les plantes, prenez et/ou donnez. .

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jardin@assoplantescompagnes.fr

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English : Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026

L’événement Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026 Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)