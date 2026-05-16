Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026 Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye
Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026 Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye samedi 6 juin 2026.
Montgesoye
Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026
Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
À l’occasion des RDV aux jardins, venez flâner au jardin pédagogique des
Plantes Compagnes de Montgesoye, rencontrer les plantes, sauvages, médicinales, à usage qui le composent.
Laissez-vous tenter par des ateliers olfactifs et tactiles afin de redécouvrir vos sens.
Un sentier pied-nu , des animations, une exposition photos et textes, des lectures et visites guidées dans le jardin…
Un marché de producteurs de plantes médicinales ainsi que des stands d’artisanat.
Galettes, boissons, tisanes sur place.
Troc de livres sur les plantes, prenez et/ou donnez. .
Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté jardin@assoplantescompagnes.fr
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English : Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026
L’événement Les sens en éveil au Jardin des Plantes Compagnes Les Rendez-vous au jardin 2026 Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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