Les fleurs de Bach autour de nous Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye

Montgesoye

Les fleurs de Bach autour de nous

Jardin des Plantes Compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Découvrez les fleurs et la philosophie Dr Bach et approchez quelques fleurs qui poussent autour de nous.

Ressentez leur énergie et repartez avec votre flacon de fleurs de Bach sur mesure .

Jardin des Plantes Compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 62 08 38 contact.lesvolubiles@mailo.com

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English : Les fleurs de Bach autour de nous

L’événement Les fleurs de Bach autour de nous Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)