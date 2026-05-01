Écrire les sens au jardin l’odorat Jardin des Plantes compagnes Montgesoye
Écrire les sens au jardin l’odorat Jardin des Plantes compagnes Montgesoye mercredi 27 mai 2026.
Montgesoye
Écrire les sens au jardin l’odorat
Jardin des Plantes compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:30:00
fin : 2026-05-27 19:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.
Chaque atelier peut être suivi séparément.
Adultes & enfants à partir de 9 ans. .
Jardin des Plantes compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr
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English : Écrire les sens au jardin l’odorat
L’événement Écrire les sens au jardin l’odorat Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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