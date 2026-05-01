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Écrire les sens au jardin l’odorat Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Écrire les sens au jardin l’odorat Jardin des Plantes compagnes Montgesoye

Écrire les sens au jardin l’odorat Jardin des Plantes compagnes Montgesoye mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Jardin des Plantes compagnes

Adresse : 40 route de Besançon

Ville : 25111 Montgesoye

Département : Doubs

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montgesoye

Écrire les sens au jardin l’odorat

Jardin des Plantes compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 17:30:00
fin : 2026-05-27 19:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Cette année nous explorons les sens au jardin à travers 5 ateliers d’écriture et un stage alliant photographie et écriture.
Chaque atelier peut être suivi séparément.

Adultes & enfants à partir de 9 ans.   .

Jardin des Plantes compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Écrire les sens au jardin l’odorat

L’événement Écrire les sens au jardin l’odorat Montgesoye a été mis à jour le 2026-05-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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