Balade botanique dessinée Jardin des Plantes Compagnes Montgesoye

Montgesoye

Balade botanique dessinée

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Au cours d’une déambulation au cœur du jardin, nous ferons des pauses dessinées pour s’amuser avec les crayons, découvrir les plantes et les croquer sur le vif (pas de niveau requis).

Matériel fourni, vous repartez avec le carnet & le feutre que vous avez utilisés. .

Jardin des Plantes Compagnes 40 route de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté calame_jura@mailo.com

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English : Balade botanique dessinée

L’événement Balade botanique dessinée Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)