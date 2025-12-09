Cascade de Vau Montgesoye Doubs
Cascade de Vau Montgesoye Doubs vendredi 1 mai 2026.
Cascade de Vau A pieds Très difficile
Cascade de Vau Monument aux morts, Montgesoye 25111 Montgesoye Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8750.0 Tarif :
Promenade en sous-bois à la découverte du ruisseau et cascades jusqu’à celle dite le Cul de la Pisse .
https://explore.doubs.fr/trek/1776
English :
Stroll through the undergrowth to discover the stream and waterfalls up to the Cul de la Pisse.
Deutsch :
Wanderung durch das Unterholz zur Entdeckung des Baches und der Wasserfälle bis zum sogenannten Cul de la Pisse .
Italiano :
Passeggiate nel sottobosco per scoprire il torrente e le cascate fino al Cul de la Pisse.
Español :
Pasee entre la maleza para descubrir el arroyo y las cascadas hasta el Cul de la Pisse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data