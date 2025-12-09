Ruisseau de Cornebouche Montgesoye Doubs

Ruisseau de Cornebouche A pieds Difficile

Ruisseau de Cornebouche Monument aux morts, Montgesoye 25111 Montgesoye Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 10940.0

Aux origines de la Loue, à travers sous-bois et vallée, à la recherche des ruisseaux et cascades des vallons d’Amathay et de Cornebouche.

https://explore.doubs.fr/trek/1773

English :

The origins of the Loue, through undergrowth and valley, in search of the streams and waterfalls of the Amathay and Cornebouche valleys.

Deutsch :

Zu den Ursprüngen der Loue, durch Unterholz und Tal, auf der Suche nach den Bächen und Wasserfällen der Täler von Amathay und Cornebouche.

Italiano :

Le origini della Loue, attraverso il sottobosco e la valle, alla ricerca dei torrenti e delle cascate delle valli dell’Amathay e della Cornebouche.

Español :

Los orígenes del Loue, a través de la maleza y el valle, en busca de los arroyos y cascadas de los valles de Amathay y Cornebouche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data